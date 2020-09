Vídeo: ex-prefeito diz que roubou menos do que o sucessor

Um ex-prefeito de Cocal, no Piauí, afirmou, em discurso durante a convenção do MDB, que roubou menos do que o sucessor. A frase foi recebida com risos e aplausos. "Não é que Cocal seja o fim do mundo, mas com essa administração todos padecem", afirmou José Maria Monção.



"Fui prefeito três vezes, sei do sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou, não, tá entendendo?" Monção já foi preso em uma operação da Polícia Federal sob acusação de desviar recursos da educação.



"Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado pros pobres. Que na verdade ninguém pode ser tão sincero. Se eu tivesse sido tão direito, eu não tinha ido preso, né. Se eu fui preso, tem um motivo. O mais político que rouba, rouba para dar pro povo. É difícil o cara roubar para si. Agora esse daí não, roubou para ele. A maior mansão da cidade de Cocal é a dele."



Segundo o Portal G1, José Monção chegou a ser preso em 2009 durante a Operação Harpia da Polícia Federal, acusado de participar de um esquema que desviou mais de R$ 2,6 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica(Fundeb). Em 2015, ele foi novamente preso por crimes de responsabilidade, na época do mandato.

Por nota, o prefeito Rubens Vieira, que recebeu o puxão de orelha, declarou repúdio ao que chamou de "discurso de ódio e acusações levianas" de um adversário político. A assessoria ressalta que José Monção tentou justificar suas ações expondo de forma indevida o atual prefeito, e que Vieira tem uma gestão comprometida com o povo cocalense.

