Vídeo: “Não quero saber quem é você”, diz PM ao abordar motorista de Ferrari

Flávio Veras, com informações do G1

Policiais militares abordaram o motorista de uma Ferrar, após ele avançar o sinal vermelho, em Brasília. A equipe acompanhou o carro por diversos quarteirões, onde o condutor parou o veículo a mando da corporação. A cena foi registrada por moradores da região.

Segundo reportagem do G1, o caso ocorreu no último domingo (26), por volta das 17h. Nas imagens, é possível ver que os militares mandaram o homem descer do veículo e iniciaram a revista. De acordo com a corporação, "nada de ilícito foi encontrado com o motorista".

"Para trás do veículo, mãos na cabeça. Abre as pernas. Não quero saber quem é você", diz um dos militares.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi autuado pela infração e liberado em seguida.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), avançar o sinal vermelho implica multa de R$ 293,47, mais sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Deixe seu Comentário

Leia Também