Política

Vídeo: Prefeito de Ivinhema 'arrega' e rasga pedido de aumento do próprio salário para R$ 35 mil

Juliano Ferro (PSDB) atualmente recebe R$ 19 mil mensalmente

23 janeiro 2026 - 17h42Brenda Assis

Juliano Ferro (PSDB) voltou atrás após solicitar um aumento do próprio salário para R$ 35 mil em Ivinhema, localizada a 289 quilômetros de Campo Grande. O vídeo dele rasgando o projeto foi postado pelo prefeito da cidade nas redes sociais.

O pedido havia sido encaminhado para Câmara Municipal na segunda-feira (19). Porém, a repercussão negativa do tema fez ele voltar atrás.

“Aqui em Ivinhema a gente ganha R$ 19 mil e é muito barulho de imprensa em cima da gente. Já faz quatro anos que estou trabalhando e ganhando R$ 19 mil, mas não é R$ 19 mil que vai me deixar mais rico ou mais pobre. Estou rasgando o pedido e agora não quero mais aumento, reposição. Vou trabalhar o resto do mandato com esse salário que para mim é injusto”, afirmou.

Assista:

 

