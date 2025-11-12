Vídeo: Rossi descarta candidatura de Simone por SP, 'nunca quis sair do Mato Grosso do Sul'

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, afirmou em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), deve disputar o Senado por Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026. Segundo ele, a emedebista nunca expressou vontade de sair do Estado, diferente do que se tem especulado, com uma possível candidatura em São Paulo, onde aparece bem colocada em pesquisas recentes.



Segundo Baleia, Simone é um dos principais quadros políticos do partido e tem trajetória consolidada no Estado.

“Fez sua vida política no Mato Grosso do Sul, foi prefeita de Três Lagoas, deputada estadual, vice-governadora e senadora. Nunca escutei da boca da Simone a vontade de sair do seu Estado”, afirmou Rossi.



O dirigente ressaltou que existe um sentimento natural de ‘bairrismo político’. “No meu entendimento, a Simone será candidata ao Senado no Mato Grosso do Sul e tem grande chance de vitória, porque é um quadro que, voltando ao Senado, vai qualificar o debate e o Parlamento”, destacou.





Nos bastidores, aliados próximos da ministra avaliam que uma candidatura por outro Estado — como São Paulo, poderia prejudicar sua imagem nacional. “Pode parecer que está virando as costas para o Mato Grosso do Sul e isso não é verdade. Ela tem feito um trabalho muito forte, inclusive como ministra do Planejamento, em ações de desenvolvimento no Estado”, disse Baleia Rossi.



Rossi lembrou ainda da candidatura de Simone Tebet à presidência em 2022, o que classificou como vitória pelo cenário polarizado que havia na época. O líder do MDB falou ainda sobre quem o partido pode apoiar em 2026. Assista:



Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também