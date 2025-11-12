Menu
Menu Busca quarta, 12 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Política

Vídeo: Rossi descarta candidatura de Simone por SP, 'nunca quis sair do Mato Grosso do Sul'

Líder do MDB disse que disputar por outro local "poderia soar como virar as costas para sua base"

12 novembro 2025 - 12h36Sarah Chaves
Baleia Rossi e ministra Simone TebetBaleia Rossi e ministra Simone Tebet   (Reprodução)

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, afirmou em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), deve disputar o Senado por Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026. Segundo ele, a emedebista nunca expressou vontade de sair do Estado, diferente do que se tem especulado, com uma possível candidatura em São Paulo, onde  aparece bem colocada em pesquisas recentes.

Segundo Baleia, Simone é um dos principais quadros políticos do partido e tem trajetória consolidada no Estado.
“Fez sua vida política no Mato Grosso do Sul, foi prefeita de Três Lagoas, deputada estadual, vice-governadora e senadora. Nunca escutei da boca da Simone a vontade de sair do seu Estado”, afirmou Rossi.

O dirigente ressaltou que existe um sentimento natural de ‘bairrismo político’. “No meu entendimento, a Simone será candidata ao Senado no Mato Grosso do Sul e tem grande chance de vitória, porque é um quadro que, voltando ao Senado, vai qualificar o debate e o Parlamento”, destacou.


Nos bastidores, aliados próximos da ministra avaliam que uma candidatura por outro Estado — como São Paulo, poderia prejudicar sua imagem nacional. “Pode parecer que está virando as costas para o Mato Grosso do Sul e isso não é verdade. Ela tem feito um trabalho muito forte, inclusive como ministra do Planejamento, em ações de desenvolvimento no Estado”, disse Baleia Rossi.

Rossi lembrou ainda da candidatura de Simone Tebet à presidência em 2022, o que classificou como vitória pelo cenário polarizado que havia na época. O líder do MDB falou ainda sobre quem o partido pode apoiar em 2026. Assista:
 

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega habeas corpus e Bolsonaro continua com tornozeleira e prisão domiciliar
Lucien Rezende e Beto sem Terra
Política
PSOL lança nomes para disputar Governo e Senado por MS em 2026
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Política
TCE-MS estabelece plano de ação para reforçar fiscalização das "Emendas PIX"
Deputada Mara Caseiro, autora do projeto
Política
Deputados apreciam projeto que institui data em memória das vítimas de feminicídio
Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal
Política
Fux estreia na Segunda Turma do STF
ALEMS aprova projeto que autoriza empréstimo.
Política
Deputados de MS aprovam empréstimo de até R$ 950 milhões
deputado estadual, Gerson Claro (PP)
Política
Campo Grande terá apoio orçamentário do Governo de MS para 2026, diz Gerson Claro
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Justiça
STF mantém restrições impostas a Bolsonaro e rejeita pedido de soltura
A sessão tem início às 9h
Política
Assembleia inicia votação de PL que autoriza operação de crédito de R$ 950 milhões
Foto: Izaias Medeiros
Política
Câmara vota projeto que redefine coordenação do Programa de Segurança Alimentar

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'