VÍDEO - "Tem alergia da verdade", dispara Pedrossian ao rebater Lídio sobre crise na Capital

A gestão da prefeita Adriane Lopes (PP) voltou a movimentar a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) na quarta-feira (29). O embate ocorreu entre os deputados Lídio Lopes e Pedrossian Neto (PSD), motivado por críticas à administração da prefeita de Campo Grande.

Durante a sessão, Lídio Lopes subiu à tribuna para rebater comentários feitos por Pedrossian sobre a gestão de sua esposa, Adriane Lopes. Em resposta, Pedrossian Neto não deixou barato e confrontou Lídio com números.

“Deputado Lídio, vossa excelência está equivocado quando atribui a este parlamentar a acusação de incompetência da senhora — ou da gestão — da prefeita Adriane Lopes. Quem atribui incompetência à gestão dela é nada menos do que 72% dos eleitores de Campo Grande, que a avaliam como péssima ou ruim”, afirmou Pedrossian Neto.

O deputado destacou ainda a comparação com o governo anterior (Marquinhos Trad), que encerrara sua gestão com índice de aprovação “ótimo/bom” na casa dos 80%, e afirmou que “quem chama de incompetente a gestão da prefeita é a população, que percebe o time fraco que foi montado na prefeitura”.

Em tom firme, Pedrossian ainda criticou a postura de Lídio Lopes, afirmando que ele “mente que nem sente” e expôs problemas financeiros do município. Segundo o parlamentar, Campo Grande está com o nome inscrito no Cadin/CAUC, o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, equivalente ao “Serasa” da União.

A crise na saúde municipal também foi abordada pelo deputado. Ele destacou que a secretaria está sendo gerida por um comitê gestor e que nenhum dos sete responsáveis da SESAU possui formação em medicina ou enfermagem, “nenhum tem o mínimo de preparo e conhecimento em saúde pública para gerir uma secretaria com seis mil servidores, dez UPAs, setenta unidades básicas de saúde e diversos hospitais”, afirmou.

Pedrossian também criticou a nomeação de um pastor na presidência da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), ligada à igreja de Lídio Lopes. “Não tenho absolutamente nada contra ele ser pastor. Mas, deputado Lídio, nossa exigência é que o presidente da Agetran seja um engenheiro de trânsito”, declarou.

O deputado continuou seu pronunciamento afirmando que Lídio Lopes tem “alergia da verdade”, acusando-o de ocultar da população que a situação financeira negativa da prefeitura está ligada a recursos não devolvidos da política de cuidado à mulher e de combate à violência e feminicídio.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android. Justiça Festa junina com menores termina em condenação de produtora em Campo Grande Justiça TJ leva Carreta da Justiça e Van do Juizado Especial para o Rodeio Fest em Campo Grande Política Associação de moradores poderá gerir manutenção e publicidade em abrigos de ônibus Polícia Operação nacional contra tráfico de animais tem desdobramentos em MS Geral Inovação, sustentabilidade e educação são temas centrais do XV ENEOESTE 2025 Geral Jantar com música regional vai arrecadar fundos para ampliar transplantes em MS Geral ALEMS apresenta moção de pesar pelo falecimento do técnico de futsal Fernando Política Direitos Humanos do governo Lula emite nota sobre megaoperação no Rio: "preocupação" Cidade Prefeitura vai gastar R$ 7,2 milhões para construir o Parque Cachoeiras do Céuzinho Geral Prêmio da Mega-Sena acumula e salta para R$ 7 milhões

Saiba Mais Cidade Prefeitura da Capital está com nome sujo em meio a decreto de contenção de gastos

Reportar Erro

Saiba Mais Cidade Prefeitura da Capital está com nome sujo em meio a decreto de contenção de gastos

Deixe seu Comentário

Leia Também