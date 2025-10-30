Menu
VÍDEO - "Tem alergia da verdade", dispara Pedrossian ao rebater Lídio sobre crise na Capital

Na Assembleia Legislativa, o deputado esposo da prefeita Adriane Lopes foi chamado de "Janjo" durante troca de farpas entre parlamentares

30 outubro 2025 - 10h23Vinícius Santos
Deputados Lídio Lopes e Pedrossian Neto - Deputados Lídio Lopes e Pedrossian Neto -   (Fotos: Luciana Nassar)

A gestão da prefeita Adriane Lopes (PP) voltou a movimentar a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) na quarta-feira (29). O embate ocorreu entre os deputados Lídio Lopes e Pedrossian Neto (PSD), motivado por críticas à administração da prefeita de Campo Grande.

Durante a sessão, Lídio Lopes subiu à tribuna para rebater comentários feitos por Pedrossian sobre a gestão de sua esposa, Adriane Lopes. Em resposta, Pedrossian Neto não deixou barato e confrontou Lídio com números. 

“Deputado Lídio, vossa excelência está equivocado quando atribui a este parlamentar a acusação de incompetência da senhora — ou da gestão — da prefeita Adriane Lopes. Quem atribui incompetência à gestão dela é nada menos do que 72% dos eleitores de Campo Grande, que a avaliam como péssima ou ruim”, afirmou Pedrossian Neto.

O deputado destacou ainda a comparação com o governo anterior (Marquinhos Trad), que encerrara sua gestão com índice de aprovação “ótimo/bom” na casa dos 80%, e afirmou que “quem chama de incompetente a gestão da prefeita é a população, que percebe o time fraco que foi montado na prefeitura”.

Em tom firme, Pedrossian ainda criticou a postura de Lídio Lopes, afirmando que ele “mente que nem sente” e expôs problemas financeiros do município. Segundo o parlamentar, Campo Grande está com o nome inscrito no Cadin/CAUC, o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, equivalente ao “Serasa” da União.

A crise na saúde municipal também foi abordada pelo deputado. Ele destacou que a secretaria está sendo gerida por um comitê gestor e que nenhum dos sete responsáveis da SESAU possui formação em medicina ou enfermagem, “nenhum tem o mínimo de preparo e conhecimento em saúde pública para gerir uma secretaria com seis mil servidores, dez UPAs, setenta unidades básicas de saúde e diversos hospitais”, afirmou.

Pedrossian também criticou a nomeação de um pastor na presidência da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), ligada à igreja de Lídio Lopes. “Não tenho absolutamente nada contra ele ser pastor. Mas, deputado Lídio, nossa exigência é que o presidente da Agetran seja um engenheiro de trânsito”, declarou.

O deputado continuou seu pronunciamento afirmando que Lídio Lopes tem “alergia da verdade”, acusando-o de ocultar da população que a situação financeira negativa da prefeitura está ligada a recursos não devolvidos da política de cuidado à mulher e de combate à violência e feminicídio.

Assista:

