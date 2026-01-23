Menu
Menu Busca sexta, 23 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Política

Vídeo: Trompetista ironiza caminhada de Nikolas Ferreira e vídeo viraliza nas redes

Nas imagens, Fabiano surge no alto de um morro tocando um berrante e, em seguida, um trompete em direção aos participantes da mobilização

23 janeiro 2026 - 18h42Brenda Assis

O músico Fabiano Leitão, conhecido como TromPetista, apareceu em um trecho da caminhada promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) entre Minas Gerais e Brasília para ironizar o parlamentar e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O episódio ocorreu entre Cristalina e Luziânia, às margens da rodovia, e foi registrado em vídeo que viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, Fabiano surge no alto de um morro tocando um berrante e, em seguida, um trompete em direção aos participantes da mobilização. Na legenda da publicação, o músico escreveu: “Cuidado. Tem gado solto na pista”. O vídeo já ultrapassou 108 mil visualizações.

A gravação mostra ainda o trompetista tocando a música “Marcha, soldado”, enquanto motoristas que passavam pela estrada buzinavam em apoio. Em alguns momentos, é possível ouvir gritos de “É Lula!”, em referência ao presidente da República, em clima de provocação política aos apoiadores do deputado.

Desde a última segunda-feira (19), Nikolas Ferreira conduz a chamada “Caminhada pela Justiça e Liberdade”, com um percurso de cerca de 240 quilômetros entre Paracatu, no interior de Minas Gerais, e Brasília. De acordo com o parlamentar, o ato é realizado em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e das pessoas condenadas pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vídeo: Prefeito de Ivinhema 'arrega' e rasga pedido de aumento do próprio salário para R$ 35 mil
Política
Vídeo: Prefeito de Ivinhema 'arrega' e rasga pedido de aumento do próprio salário para R$ 35 mil
Governador de Minas Gerais, Romeu Zema
Política
Pré-candidato à presidência, Zema diz que foco é unir a direita no segundo turno
Presidente Lula em sua última reunião ministerial de 2025, na Granja do Torto
Política
Governo Lula pode perder cerca de 20 ministros com candidaturas em 2026
Lula participará de encerramento do Encontro Nacional do MST na sexta
Política
Lula participará de encerramento do Encontro Nacional do MST na sexta
Vereador André Salineiro
Política
Salineiro diz que Câmara não pode se omitir diante da alta cobrança no IPTU
Sede do Legislativo - Foto: Deodápolis News / Reprodução
Política
'Farra das diárias' de vereadores entra na mira do Ministério Público em Deodápolis
A visita será o primeiro encontro Tarcísio e Bolsonaro neste ano
Política
Moraes autoriza Tarcísio a visitar Bolsonaro na prisão na quinta-feira
Urna eletrônica
Política
TSE propõe novas regras e recebe sugestões sobre eleições de 2026
Haddad propõe que Banco Central fiscalize fundos de investimentos
Política
Haddad propõe que Banco Central fiscalize fundos de investimentos
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Política
Avanço da inteligência artificial impõe novos desafios às eleições de 2026, diz MPMS

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio