Vídeo: Trompetista ironiza caminhada de Nikolas Ferreira e vídeo viraliza nas redes

O músico Fabiano Leitão, conhecido como TromPetista, apareceu em um trecho da caminhada promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) entre Minas Gerais e Brasília para ironizar o parlamentar e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O episódio ocorreu entre Cristalina e Luziânia, às margens da rodovia, e foi registrado em vídeo que viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, Fabiano surge no alto de um morro tocando um berrante e, em seguida, um trompete em direção aos participantes da mobilização. Na legenda da publicação, o músico escreveu: “Cuidado. Tem gado solto na pista”. O vídeo já ultrapassou 108 mil visualizações.

A gravação mostra ainda o trompetista tocando a música “Marcha, soldado”, enquanto motoristas que passavam pela estrada buzinavam em apoio. Em alguns momentos, é possível ouvir gritos de “É Lula!”, em referência ao presidente da República, em clima de provocação política aos apoiadores do deputado.

Desde a última segunda-feira (19), Nikolas Ferreira conduz a chamada “Caminhada pela Justiça e Liberdade”, com um percurso de cerca de 240 quilômetros entre Paracatu, no interior de Minas Gerais, e Brasília. De acordo com o parlamentar, o ato é realizado em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e das pessoas condenadas pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também