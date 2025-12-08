Menu
Política

VÍDEO - 'Você vai morrer': Deputada do PT recebe ameaças de morte em Dourados

Mensagens teriam sido enviadas para o WhatsApp da parlamentar, que denunciou o caso para a Polícia Civil

08 dezembro 2025 - 09h38Luiz Vinicius
Deputada Gleice Jane, do PTDeputada Gleice Jane, do PT   (Divulgação/Ascom)

A deputada estadual Gleice Jane (PT) procurou a delegacia de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, na noite de sábado, dia 6, para registrar um boletim de ocorrência após ser alvo de ameaças de morte e mensagens intimidatórias.

Ela recebeu as ameaças no WhatsApp pessoal, onde uma das mensagens continha a frase: 'você vai morrer'.

Conforme divulgado em nota pela deputada, as mensagens também questionavam a atuação dela na política e a condição de mulher na vida pública.

"Acabo de registrar um boletim de ocorrência após receber uma ameaça de morte motivada por violência política de gênero. Não vão me calar. Cada tentativa de intimidação só mostra o quanto é urgente seguirmos na luta por uma política feita com coragem, proteção e respeito às mulheres", disse Gleice Jane nas redes sociais.

A deputada reuniu as evidências e encaminhou o material à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O caso será investigado como ameaça e violência política de gênero.

 

