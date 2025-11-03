Menu
Menu Busca segunda, 03 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

"Violência não pode ser resposta", afirma vereadora de Campo Grande sobre operação no RJ

Para Luiza Ribeiro (PT) "é um episódio que exige resposta imediata e responsabilização das autoridades envolvidas"

03 novembro 2025 - 08h54Vinícius Santos
Luiza Ribeiro - Luiza Ribeiro -   (Foto: Izaias Medeiros / Câmara CG)

A vereadora Luiza Ribeiro (PT), de Campo Grande (MS), lamentou o que classificou como uma “chacina no Rio de Janeiro” e denunciou o que considera uma política de extermínio nas favelas do país. 

O posicionamento da parlamentar foi divulgado após a megaoperação realizada na semana passada, que deixou mais de 120 mortos e foi chamada pelo governador Cláudio Castro (PL) de “a maior operação policial da história” do estado.

Para Luiza, no entanto, o episódio representa a ação mais letal já registrada no Rio de Janeiro, superando até o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, quando 111 detentos foram mortos pela Polícia Militar de São Paulo.

“É impossível falar em segurança pública quando o resultado é dor, medo e extermínio. Nenhuma vida vale menos. Nenhum governo pode chamar de sucesso uma operação que deixa centenas de famílias em luto”, declarou a vereadora.

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Campo Grande, Luiza Ribeiro afirmou que a chamada Operação Contenção configura “a maior violação de direitos humanos cometida pelo Estado brasileiro desde a redemocratização”.

“O uso de força letal contra tantas pessoas em comunidades vulneráveis não pode ser naturalizado. É um episódio que exige resposta imediata e responsabilização das autoridades envolvidas”, reforçou.

A parlamentar também chamou atenção para o aumento no número de fuzis apreendidos em ações policiais, o que, segundo ela, revela uma escalada preocupante no poder de fogo das facções criminosas e das milícias. Luiza destacou ainda que o problema se agrava quando há conluio de políticos com o crime organizado.

“O caso do deputado estadual TH Joias, acusado de ligações com o Comando Vermelho e de usar seu cargo para intermediar negócios ilícitos, mostra como o tráfico de armas e a corrupção política se sobrepõem. Enquanto o Estado anuncia recordes de apreensões, figuras com acesso ao poder político atuam em conluio com as mesmas estruturas criminosas que deveriam combater”, afirmou.

Para a vereadora, o episódio escancara uma crise estrutural na segurança pública e nas instituições democráticas brasileiras.

“Essa sobreposição entre aparato estatal e submundo do crime mina a credibilidade das instituições, perpetua a impunidade e revela que a fronteira entre legalidade e criminalidade está cada vez mais difusa. A violência não pode ser resposta de Estado. Segurança pública de verdade se constrói com justiça, educação e dignidade, não com chacina”, concluiu Luiza Ribeiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Eduardo Bolsonaro enquanto ainda estava no Brasil
Política
STF marca julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação
Cordão de Girassol -
Política
Distribuição de cordão de girassol pelo SUS entra na pauta do Plenário do Senado
Plenário do Senado Federal -
Política
CPI no Senado vai apurar atuação de facções e milícias após megaoperação no RJ
Secretário de Estado da Casa Civil, Walter Carneiro Junior -
Política
Com investimento bilionário, MS Ativo Municipalismo segue em 2026, diz Walter Carneiro
Foto: Karol Resquim -
Política
Simone Tebet é homenageada durante Fórum da Rota Bioceânica em Campo Grande
Coronel David pede moção de pesar por policiais mortos em operação no RJ
Política
Coronel David pede moção de pesar por policiais mortos em operação no RJ
Eduardo Riede durante posse da diretoria da Nelore
Política
Riedel defende combate ao crime organizado e diz que Segurança Pública é pilar para negócios
Presidente Lula ao lado do ministro Ricardo Lewandowski
Política
Lula assina PL Antifacção; texto segue para a Câmara
Eduardo Riedel na reunião emergencial -
Política
Riedel defende integração entre Estados no combate a facções durante encontro no RJ
Escravo sexual é resgatado após passar mais de um ano em cárcere
Política
Escravo sexual é resgatado após passar mais de um ano em cárcere

Mais Lidas

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'