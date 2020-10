Vítima da Covid, morre Hermes pai do vereador André Salineiro

O pai do vereador André Salineiro (Avante), Hermes Salineiro, morreu neste domingo (25) vítima de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A morte foi comunicado pelo filho, em suas redes sociais.

Salineiro, que também é candidato a vice-prefeito na chapa do procurador licenciado Sérgio Harfouche (Avante), informou que o pai, que trabalhava como gerente administrativo de restaurante, estava lutando há dois meses contra a doença.



Homenagem do vereador ao pai pelas redes sociais

“Depois de 60 dias lutando bravamente contra a Covid, meu pai foi descansar nos braços de Deus. Para mim, ele é um exemplo de ser humano. Nunca fez mal a ninguém, plantou o bem e colheu a admiração das pessoas que o conheciam e o amor daqueles que o cercavam. Nos ensinou o valor do trabalho, os bons costumes e o temor a Deus. Ele amava um serviço, uma dor de cabeça, um problema a ser resolvido. O que mais o deixava feliz era estar perto da família, ficava triste quando alguém não podia comparecer. Se divertia com os amigos do Rádio e sempre tomava sua Heineken acompanhada de boas risadas.

Pai, a dor que sinto não cabe em mim, mas tenho a certeza absoluta na Vida Eterna. Em breve, breve, estaremos juntos, o senhor apenas passou do mundo das criaturas, para o mundo do Criador. Seus princípios e valores se perpetuarão em nossas gerações.

Te amo meu velho, te amo meu herói”

Deixe seu Comentário

Leia Também