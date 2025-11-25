Votação da indicação de Jorge Messias na CCJ será realizada dia 10 de dezembro

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA), divulgaram nesta segunda-feira (25) o calendário para a análise da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Messias foi indicado pelo presidente Lula para ocupar uma das vagas da Corte.

Conforme o site da Agência Senado, Otto Alencar detalhou que o senador Weverton (PDT-MA) apresentará o relatório sobre a indicação no dia 3 de dezembro. Após a leitura do parecer, haverá uma vista coletiva de uma semana para que os membros da CCJ possam analisar o material.

A votação na comissão está prevista para o dia 10 de dezembro, e o resultado será encaminhado ao Plenário do Senado para deliberação final.

