Votação sobre alta da taxa do lixo é adiada e audiência pública é marcada na Capital

A votação sobre o veto contra a alta da taxa do lixo, prevista para acontecer nesta terça-feira, dia 3, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, foi adiada para o dia 10 de fevereiro.

Paralelamente ao adiamento, a Mesa Diretora decidiu convocar uma audiência pública para a próxima quinta-feira, dia 5, a partir das 18h, com o objetivo de debater os impactos da taxa de lixo e do IPTU sobre os contribuintes da Capital.

A ideia é ouvir os representantes do Executivo Municipal e entendidas da sociedade civil, permitindo o aprofundamento das discussões e o fornecimento de subsídios técnicos aos vereadores antes da apreciação do veto.

A iniciativa de convocar a audiência foi defendida pela vereadora Luiza Ribeiro (PT).

O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy, destacou que o objetivo é ampliar o diálogo com a população e com os setores envolvidos.

"Vamos oportunizar um debate público, através de uma audiência, com as pessoas e associações que reivindicaram a derrubada da taxa do lixo e o retorno dos 20% de desconto do pagamento à vista do IPTU", afirmou Papy.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também