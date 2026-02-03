Menu
Política

Votação sobre alta da taxa do lixo é adiada e audiência pública é marcada na Capital

Veto estava na pauta da sessão, mas decisão estende indefinição

03 fevereiro 2026 - 12h38Luiz Vinicius     atualizado em 03/02/2026 às 14h15
Vereadores se reuniram para definir a audiênciaVereadores se reuniram para definir a audiência   (Câmara Municipal de Campo Grande)

A votação sobre o veto contra a alta da taxa do lixo, prevista para acontecer nesta terça-feira, dia 3, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, foi adiada para o dia 10 de fevereiro.

Paralelamente ao adiamento, a Mesa Diretora decidiu convocar uma audiência pública para a próxima quinta-feira, dia 5, a partir das 18h, com o objetivo de debater os impactos da taxa de lixo e do IPTU sobre os contribuintes da Capital.

A ideia é ouvir os representantes do Executivo Municipal e entendidas da sociedade civil,  permitindo o aprofundamento das discussões e o fornecimento de subsídios técnicos aos vereadores antes da apreciação do veto.

A iniciativa de convocar a audiência foi defendida pela vereadora Luiza Ribeiro (PT).

O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy, destacou que o objetivo é ampliar o diálogo com a população e com os setores envolvidos. 

"Vamos oportunizar um debate público, através de uma audiência, com as pessoas e associações que reivindicaram a derrubada da taxa do lixo e o retorno dos 20% de desconto do pagamento à vista do IPTU", afirmou Papy.

