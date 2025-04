Votações da eleição suplementar em Paranhos será das 7 às 16h neste domingo (6)

Após a cassação do registro de candidatura do prefeito eleito em 2024, Heliomar Klabunde (MDB), Paranhos terá sua eleição suplementar neste domingo (6), das 7 às 16h com previsão de totalização dos votos para às 18h (horários de MS).

Conforme dados da 1ª Zona Eleitoral (1ª ZE), o município conta com 9.366 eleitores aptos a votar nas 30 seções eleitorais dos cinco locais de votação.

Devido a irregularidades nas contas da gestão anterior de Heliomar Klabunde, desde 1º de janeiro de 2025 o presidente da Câmara de Vereadores assumiu o cargo de prefeito do município de Paranhos, de forma interina até a posse do novo prefeito, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Concorrem aos cargos os candidatos Hélio Acosta (PSDB) e Alfredo Soares (MDB), da chapa Unidos Por Paranhos, e Jorge Ricardo Laurício (PT) e Doutor Vicente (PT), da Federação Brasil da Esperança.

Os locais de votação podem ser consultados por meio do site do TSE ou pelo aplicativo e-Título. A diplomação dos eleitos deve ocorrer até 29 de abril e a posse no dia 1° de maio.

O local de totalização dos votos será no Posto de Atendimento do município, localizado na Avenida Marechal Dutra, 2111, Centro.

