Política

Zé Teixeira busca estruturação da assistência social em Ivinhema, Dourados e Rio Brilhante

As solicitações incluem aquisição de veículo, equipamentos para reabilitação, apoio institucional e cessão de imóvel

17 outubro 2025 - 10h12Sarah Chaves
Deputado estadual, Zé TeixeiraDeputado estadual, Zé Teixeira  

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, encaminhou uma série de solicitações voltadas ao fortalecimento da rede de assistência social em diferentes regiões do Estado. As demandas incluem aquisição de veículo adaptado, equipamentos de reabilitação, apoio institucional e cessão de imóvel público.

Van para Ivinhema
Por meio de indicação à bancada federal de Mato Grosso do Sul, o parlamentar solicitou recursos da União para a compra de uma van equipada com acesso à internet, destinada à Secretaria Municipal de Assistência Social de Ivinhema. O pedido, encaminhado pelo vereador Claudião do Raio X, tem como objetivo ampliar o atendimento das equipes volantes, especialmente em áreas rurais, garantindo maior mobilidade e acesso aos programas sociais.

APAE de Rio Brilhante
Zé Teixeira também solicitou a destinação de recursos federais para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a sala de fisioterapia do Centro Especializado em Reabilitação (CER), mantido pela APAE de Rio Brilhante. A estrutura atende pessoas com deficiência intelectual, múltipla e motora, oferecendo serviços multidisciplinares nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia.

Equoterapia de Rio Brilhante (EQUO RIO)
O parlamentar reforçou o pedido de apoio institucional e financeiro à entidade filantrópica EQUO RIO, que realiza semanalmente atendimentos de equoterapia para cerca de 50 praticantes com limitações físicas, cognitivas e emocionais. Apesar de contar com parcerias locais, como a Polícia Militar, o Sindicato Rural e a própria APAE, a instituição necessita de novos investimentos para manutenção e ampliação das atividades.

Doação de imóvel no Distrito de Itahum 
Por fim, o deputado solicitou ao governador Eduardo Riedel a viabilidade de doação de um imóvel pertencente ao Estado, localizado no Distrito de Itahum, ao município de Dourados. O local, que anteriormente abrigava a sede da Polícia Militar, seria utilizado para a implantação de uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ampliando a cobertura dos serviços sociais na região. A solicitação também foi encaminhada ao prefeito Marçal Filho.

