Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Zé Teixeira garante investimentos em educação, saúde e infraestrutura em MS

Em destaque está o contrato para reforma e ampliação de uma Escola indígena, com investimentos de R$ 2,5 milhões

08 setembro 2025 - 19h33Taynara Menezes
Deputado Zé Teixeira Deputado Zé Teixeira   (Foto: Reprodução)

O deputado estadual Zé Teixeira conquistou investimentos em educação, saúde e infraestrutura através do Governo de Mato Grosso do Sul. Em destaque está o contrato para reforma e ampliação da Escola e Núcleo de Atividades Múltiplas (NAM), localizado na Aldeia Bororó, na Reserva Indígena entre os municípios de Dourados e Itaporã, com investimento de 2,5 milhões e prazo de execução de 18 meses.

O pedido foi encaminhado por Zé Teixeira ao governador Eduardo Riedel em novembro de 2023, após denúncias sobre a precariedade da estrutura. O vereador Diego Campos, de Itaporã, revelou que o prédio não oferecia atendimento digno à comunidade indígena, apresentando problemas físicos e elétricos, além da ausência de caixa d’água e rede de água encanada.

Na área da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou apoio à reforma do Centro de Atendimento à Mulher (CAM), no bairro Jardim Água Boa, em Dourados. A solicitação foi feita pelo deputado em abril deste ano, atendendo indicação do vereador Dill do Povo. A SES irá realizar reuniões técnicas para mapear as necessidades estruturais e promover ações integradas. O objetivo é ampliar a efetividade no atendimento à população feminina.

Já na Capital, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços confirmou a realização de reparos na rede de captação de água da Rua Maracaju, no centro de Campo Grande, outra solicitação feita pelo parlamentar com base em demandas da comunidade local.

As ações atendidas fortalecem o papel de Zé Teixeira na articulação entre lideranças municipais e o governo estadual, buscando soluções efetivas para problemas históricos enfrentados por diversas regiões do estado.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bolsonaro
Política
Bolsonaro pede autorização do STF para fazer procedimento na pele
Tebet e Alckmin lideram corrida rumo ao Senado por SP
Política
Simone Tebet e Alckmin lideram corrida ao Senado por São Paulo em 2026, aponta Atlas
Nelsinho, Nair Branti, Pedrossian Neto, Neuza, Emerson Garrucha e Otávio Trad
Política
PSD deixará articulação para compor chapa com Riedel nas mãos de Barbosinha
Conselheiros afastados Iran Coelho das Neves e Waldir Neves Barbosa -
Justiça
Com volta de conselheiros investigados, TCE-MS faz reestruturação
Deputado federal Rodolfo Nogueira
Política
PL quer dobradinha ao Senado em MS com apoio de Bolsonaro
Governador Eduardo Riedel
Política
Riedel pontua momento de 'reflexão' no Dia da Independência
Área da proposta da região Norte
Política
Câmara discute criação de Horto Florestal na região norte de Campo Grande
Prefeito Juliano Ferro
Política
Juiz marca audiência de instrução em caso de falsidade ideológica eleitoral em Ivinhema
CPI do Transporte Público de Campo Grande ganha 30 dias extras
Política
CPI do Transporte Público de Campo Grande ganha 30 dias extras
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
STF agenda sessões extras para julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso