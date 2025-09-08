Zé Teixeira garante investimentos em educação, saúde e infraestrutura em MS

O deputado estadual Zé Teixeira conquistou investimentos em educação, saúde e infraestrutura através do Governo de Mato Grosso do Sul. Em destaque está o contrato para reforma e ampliação da Escola e Núcleo de Atividades Múltiplas (NAM), localizado na Aldeia Bororó, na Reserva Indígena entre os municípios de Dourados e Itaporã, com investimento de 2,5 milhões e prazo de execução de 18 meses.

O pedido foi encaminhado por Zé Teixeira ao governador Eduardo Riedel em novembro de 2023, após denúncias sobre a precariedade da estrutura. O vereador Diego Campos, de Itaporã, revelou que o prédio não oferecia atendimento digno à comunidade indígena, apresentando problemas físicos e elétricos, além da ausência de caixa d’água e rede de água encanada.

Na área da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou apoio à reforma do Centro de Atendimento à Mulher (CAM), no bairro Jardim Água Boa, em Dourados. A solicitação foi feita pelo deputado em abril deste ano, atendendo indicação do vereador Dill do Povo. A SES irá realizar reuniões técnicas para mapear as necessidades estruturais e promover ações integradas. O objetivo é ampliar a efetividade no atendimento à população feminina.

Já na Capital, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços confirmou a realização de reparos na rede de captação de água da Rua Maracaju, no centro de Campo Grande, outra solicitação feita pelo parlamentar com base em demandas da comunidade local.

As ações atendidas fortalecem o papel de Zé Teixeira na articulação entre lideranças municipais e o governo estadual, buscando soluções efetivas para problemas históricos enfrentados por diversas regiões do estado.

