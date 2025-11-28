Zé Teixeira reivindica máquinas, veículos e obras para comunidades do interior de MS

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou quatro indicações na Assembleia Legislativa, em demandas que vão desde a coleta seletiva de resíduos até melhorias na saúde e segurança viária para comunidades rurais e distritos do interior de Mato Grosso do Sul.

Atendendo solicitação do vereador Roseno Martins, Zé Teixeira pediu em sessão de quinta-feira (27), apoio da Bancada Federal para viabilizar recursos da União destinados à aquisição de caminhões e equipamentos para a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Costa Rica. Entre os itens solicitados estão caminhão baú, caminhão basculante, caminhão compactador, trituradores de entulhos, galhos e plásticos, peneira para resíduos orgânicos, prensa hidráulica e empilhadeira.

Segundo relatório da secretaria, a frota atual não atende à crescente demanda, comprometendo a eficiência da coleta seletiva e o manejo de resíduos sólidos. A modernização reduzirá custos operacionais, melhorará as condições de trabalho e garantirá conformidade com legislações ambientais.

Outra indicação busca atender a Associação da União dos Moradores de Montese (AUMM), em Itaporã. O deputado solicitou ao Governo do Estado a aquisição de um trator agrícola de 75 cv, um tanque lobular de 10 mil litros e uma grade aradora.

A demanda, apresentada pelo vereador Lindomar de Freitas, tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, ampliar a capacidade de armazenamento de água e otimizar o preparo do solo, especialmente em períodos de estiagem. O investimento beneficiará diretamente pequenos produtores e moradores da região.

Em parceria com o vereador Claudião do Raio X, de Ivinhema, Zé Teixeira reivindicou a destinação de um veículo para atender as demandas de saúde do Distrito de Amandina. A distância em relação à sede do município e a falta de transporte adequado têm dificultado o deslocamento de equipes médicas e pacientes. O veículo solicitado permitirá visitas domiciliares, acompanhamento de tratamentos e transporte seguro, garantindo atendimento mais humanizado e eficiente.

Por fim, o deputado reiterou pedido do vereador Marcio Alves para instalação de uma lombada eletrônica na BR-376, no trevo de acesso ao Residencial Eco Park, em Ivinhema. A reivindicação foi apresentada após registros de acidentes no trecho. A medida busca aumentar a segurança viária e oferecer mais tranquilidade aos moradores que utilizam diariamente a rodovia.

