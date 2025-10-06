Menu
Zé Teixeira solicita aparelho de ressonância magnética para fortalecer saúde de Ivinhema

A proposta, que também inclui a compra de um tomógrafo, foi encaminhada ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

06 outubro 2025 - 17h52Taynara Menezes
Segundo o parlamentar, a medida atende uma demanda urgente da população Segundo o parlamentar, a medida atende uma demanda urgente da população   (Foto: ALEMS)

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul uma indicação solicitando recursos para a aquisição de um aparelho de ressonância magnética para o município de Ivinhema. A proposta, que também inclui a compra de um tomógrafo, foi encaminhada ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e conta com o apoio da bancada federal do Estado.

Segundo o parlamentar, a medida atende uma demanda urgente da população e busca ampliar a capacidade diagnóstica da rede pública de saúde, evitando o deslocamento de pacientes a outras cidades para a realização de exames. “A aquisição desses equipamentos é essencial para oferecer diagnósticos precisos e fortalecer o sistema de saúde local”, afirmou Zé Teixeira.

O pedido foi inicialmente apresentado pela vereadora Ivonete Mendonça e acolhido por Zé Teixeira, que reforçou a importância de um atendimento mais ágil, humanizado e resolutivo. Ele destacou ainda que a presença desses equipamentos no município irá representar um avanço importante no cuidado com a saúde da população, reduzindo custos e acelerando o início de tratamentos.

