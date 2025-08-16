Menu
Política

Zema lança pré-candidatura à Presidência com críticas ao PT, STF e Brics

Em discurso, governador de Minas Gerais criticou atuação do ministro Alexandre de Moraes

16 agosto 2025 - 17h49Carla Andréa, com CNN

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), oficializou neste sábado (16), em evento realizado em São Paulo, sua pré-candidatura à Presidência da República para as eleições de 2026.

Em um discurso voltado ao eleitorado conservador, Zema fez duras críticas ao PT, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e defendeu a saída do Brasil do grupo internacional Brics.

Diante de um público de mais de 1.500 pessoas, o governador mineiro afirmou que pretende “varrer o PT do mapa” e acabar com o que chamou de “abusos e perseguições” por parte do ministro do STF.

“É com esse Brasil bravo que vamos chegar à Brasília para varrer o PT do mapa, para acabar com os abusos e perseguições de Alexandre de Moraes, para libertar o Brasil”, declarou.

Zema também criticou a política econômica do governo federal e defendeu a reclassificação de facções criminosas como organizações terroristas.

“A visão petista de que gasto é vida é uma idiotice sem tamanho, assim como a aproximação do Brasil de regimes autoritários. Sai do Brics, Brasil”, exclamou, ao criticar a política externa do governo Lula (PT).

O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, reforçou o tom combativo do evento ao afirmar que o partido vai “varrer o petismo do mapa” e que petistas “não merecem continuar em mais nenhum cargo da administração pública”. A plateia respondeu com gritos de “Fora Lula” e “Fora Xandão”.

Perfil de Romeu Zema

Aos 59 anos, Romeu Zema é empresário e foi eleito governador de Minas Gerais pela primeira vez em 2018, tendo sido reeleito em 2022, ainda no primeiro turno, com mais de 6 milhões de votos (56,18% dos válidos).

Natural de Araxá (MG), presidiu por 26 anos o Grupo Zema, que atua nos setores de varejo, combustíveis, veículos e serviços financeiros.

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Zema é um dos principais nomes da direita liberal no país e tenta ampliar sua projeção nacional de olho no pleito presidencial de 2026.

