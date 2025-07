Zema quer presidência em 2026 e critica 'perseguição' a Bolsonaro

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que pretende disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. A declaração foi feita em entrevista à CNN Brasil.

Ao ser questionado sobre as diferenças entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Zema respondeu: "Eu sou de direita, acho que temos muito em comum. Ele tem experiência longa como parlamentar, e eu tenho experiência como gestor. Estou muito acostumado a montar times".

Zema também disse que, se for eleito, concederá indulto a Bolsonaro. "Sim, com certeza", afirmou. O governador criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que há "excesso de perseguição" por parte da Corte. "Espero que eles [ministros do STF] revejam antes que algo mais drástico seja necessário para barrar toda essa aberração que está acontecendo", declarou.

Zema afirmou ainda que apoiará candidatos ao Senado que defendam o impeachment de ministros do STF. "Com toda certeza, caso essa situação perdure, porque é um absurdo você proibir um pai de falar com o filho, é um absurdo você falar que alguém não pode dar entrevistas. Isso me parece quase surreal", disse, em referência ao ex-presidente Bolsonaro.

O governador também disse que espera uma renovação expressiva no Senado. "Nós, com toda certeza, vamos ter uma renovação expressiva do Senado ano que vem. Cada estado estará elegendo dois senadores, e nós estamos observando isso. Me parece que a imprensa já sinaliza isso", declarou.

O lançamento da pré-candidatura de Zema está previsto para 16 de agosto, em evento do partido Novo, em São Paulo.

