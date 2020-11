Zonas eleitorais tiveram alteração na Capital e no interior; confira

Neste domingo acontecem as eleições municipais, e para maior comodidade dos eleitores, alguns lugares de votação da Capital e do interior do Estado foram alterados pelas Zonas Eleitorais. As mudanças já são válidas para este ano.

O eleitor pode conferir eventuais alterações pelo site da Justiça Eleitoral e pelo aplicativo e-Título – que serve, também, como documento oficial no dia da votação.

Os locais de votação podem ser acessados aqui.

