Aproveite as Oportunidades: Capacite-se com o Senai

Mato Grosso do Sul está em plena expansão, com novos projetos industriais, investimentos em infraestrutura e milhares de vagas sendo criadas em setores como celulose, bioenergia, construção civil e agroindústria. Apesar do crescimento, as empresas enfrentam um grande desafio: a falta de mão de obra qualificada para ocupar essas oportunidades.

Essa realidade pode ser sua grande chance de transformar sua vida, e o Senai está aqui para ajudar você a aproveitá-la. Com cursos técnicos desenvolvidos para atender às demandas reais das indústrias, o Senai oferece formação prática, moderna e voltada para o mercado.

Os cursos incluem áreas essenciais, como Automação Industrial, Mecânica, Eletrotécnica, Logística e Segurança do Trabalho, e contam com laboratórios equipados, professores qualificados e metodologias que conectam o aprendizado à prática. O objetivo é simples: preparar você para ser o profissional que o mercado procura.

Dados do IBGE mostram que profissionais com curso técnico têm uma renda média 18% maior que aqueles com apenas o ensino médio. Além disso, o diploma técnico do Senai é reconhecido em todo o Brasil, aumentando suas chances de conquistar vagas de alta qualidade e garantir uma carreira estável.

As matrículas estão abertas! Temos cursos presenciais e semipresenciais disponíveis em diversas cidades do Estado, como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Sidrolândia, Aparecida do Taboado, Maracaju, Naviraí, Sonora e Rio Verde. Essa é a sua oportunidade de se qualificar e conquistar uma carreira de sucesso.

Inscreva-se agora em meufuturoagora.com.br ou ligue para 0800 7070 745. As vagas são limitadas!

