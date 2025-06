FUNLEC: 43 Anos de Excelência. Vagas para Novas Matrículas!

Com 43 anos de história dedicados à educação de qualidade, a FUNLEC – Fundação Lowtons de Educação e Cultura reafirma seu compromisso com a formação de cidadãos preparados para os desafios do futuro. Referência no cenário educacional de Mato Grosso do Sul, a instituição se destaca pelo ensino inovador, estrutura completa e foco no desenvolvimento acadêmico e pessoal de seus alunos.

Fundamentada em sete princípios essenciais — Deus, Família, Ensino, Moral, Pátria, Natureza e Trabalho —, a FUNLEC oferece muito mais que conteúdo: promove valores, ética e responsabilidade, formando indivíduos conscientes e comprometidos com a sociedade.

Ao longo de mais de quatro décadas, a FUNLEC tem formado gerações com excelência pedagógica, valores sólidos e um olhar atento às transformações sociais e tecnológicas. Tudo isso faz da fundação uma das principais instituições de ensino do estado.

E para os pais que desejam oferecer essa trajetória de qualidade aos seus filhos, a FUNLEC está com condições especiais para alunos transferidos. Esta é uma excelente oportunidade para fazer parte de uma rede de ensino que valoriza o conhecimento, o respeito e o crescimento integral do estudante.

As vagas são limitadas, portanto é fundamental agir rápido. Para mais informações sobre matrículas e unidades, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (67) 3047-2900.

Garanta o melhor para o futuro do seu filho. Escolha FUNLEC: há 43 anos transformando vidas por meio da educação com propósito e valores.

