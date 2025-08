FUNLEC: 43 anos formando campeões dentro e fora da sala de aula

Com 43 anos de história, a Fundação Lowtons de Educação e Cultura (FUNLEC) se consolida como referência em ensino de qualidade em Mato Grosso do Sul, unindo tradição e inovação para transformar vidas através da educação. Reconhecida como uma das instituições mais completas do Estado, a FUNLEC está com vagas limitadas e planos especiais para novas matrículas.

Muito além da excelência acadêmica, a FUNLEC oferece aos seus alunos uma formação integral, que valoriza o desenvolvimento intelectual, social e esportivo. Em suas unidades, os estudantes têm acesso gratuito a diversas modalidades esportivas, como ballet, natação, futsal, judô, vôlei e basquete — todas conduzidas por profissionais qualificados e com infraestrutura de alto padrão.

Esse incentivo ao esporte já rendeu inúmeros títulos e medalhas. Os atletas da FUNLEC participam regularmente de campeonatos municipais, estaduais e nacionais, representando com orgulho a instituição e colecionando vitórias que reforçam seu compromisso com a formação de campeões, dentro e fora das quadras.

Com um olhar atento às mudanças do mundo e às demandas do futuro, a FUNLEC alia métodos pedagógicos atualizados, tecnologia educacional e um corpo docente experiente, garantindo um ambiente acolhedor e desafiador para que cada aluno alcance seu potencial máximo.

Matrículas abertas! As vagas são limitadas e as condições especiais para novas famílias já estão disponíveis. Entre em contato pelo telefone (67) 3047-2900 e saiba como garantir um futuro de excelência para o seu filho na escola mais completa do Estado.

