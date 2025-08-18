FUNLEC abre inscrições para escolinha de futebol no CEDESC

Com uma trajetória de mais de 40 anos dedicada à educação e à formação cidadã, a Fundação Lowtons de Educação e Cultura (FUNLEC) tem como marca a valorização da cultura, da educação e do esporte como instrumentos de transformação social. Ao longo de sua história, a instituição sempre acreditou que o esporte vai além do desenvolvimento físico: ele contribui para a disciplina, a socialização e a construção de valores essenciais para a vida.

Reforçando esse compromisso, a FUNLEC anuncia a abertura das inscrições para sua escolinha de futebol, uma iniciativa que busca oferecer às crianças, adolescentes e jovens um espaço de aprendizagem esportiva aliado ao desenvolvimento pessoal.

Os treinos acontecem no período noturno, no CEDESC (Centro de Desenvolvimento Social e Cultural), localizado no bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande. A grande novidade é que a atividade é aberta a todo o público, não sendo necessário ser aluno da FUNLEC para participar.

Além disso, os interessados podem realizar uma aula experimental gratuita, conhecendo de perto a metodologia, o espaço e os professores antes de efetivar a matrícula.

Segundo a direção da Fundação, a escolinha representa mais uma oportunidade de integração entre a comunidade e a instituição, fortalecendo o papel social da FUNLEC na capital sul-mato-grossense. Além do aprendizado técnico no futebol, os participantes terão acesso a um ambiente seguro, orientado por profissionais capacitados e voltado ao desenvolvimento integral dos alunos.

As matrículas já estão abertas, e as vagas são limitadas.

Para mais informações, os interessados podem procurar qualquer unidade FUNLEC em Campo Grande ou entrar em contato pelos telefones:

(67) 3901-2890 | (67) 3901-2860 | (67) 3025-5575.

