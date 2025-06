FUNLEC inaugura nova sede administrativa e inicia novo ciclo na unidade Oswaldo Tognini em CG

No último sábado (21), a Fundação Lowtons de Educação e Cultura (FUNLEC) celebrou um momento emblemático em sua trajetória: a inauguração da nova sede administrativa, agora oficialmente localizada nas dependências da unidade Oswaldo Tognini, em Campo Grande (MS). A cerimônia reuniu dirigentes, conselheiros, colaboradores e convidados, marcando o início de uma nova etapa de modernização, integração e fortalecimento institucional.



A mudança para a nova sede, realizada em apenas 47 dias, integra o plano de gestão da atual presidência e representa mais do que um deslocamento físico. Ela simboliza eficiência, inovação nos processos administrativos e um novo fôlego à cultura organizacional da FUNLEC, alinhada aos desafios contemporâneos da educação.



Durante a solenidade, o presidente da FUNLEC, Dr. Alessandro Lewandowski, proferiu um discurso de gratidão e compromisso, destacando o esforço conjunto que tornou o projeto possível: “A nova sede representa mais do que um novo endereço ou uma redução de custos. Ela simboliza crescimento, inovação na gestão, modernização dos processos e informatização. É um passo firme na busca pela excelência na qualidade de ensino.”



O presidente também reforçou a importância do legado institucional construído ao longo de décadas e homenageou todos aqueles que contribuíram para a consolidação da fundação. “Nossa pergunta diária é: o que viemos fazer aqui? E a resposta está na transformação. Queremos formar cidadãos preparados para o futuro, por meio de uma educação que valorize liberdade, igualdade, solidariedade e justiça social”, completou.



Mais de quatro décadas transformando vidas por meio da educação



Fundada em 1982, a FUNLEC nasceu com a missão de promover uma educação de qualidade, ética e transformadora, ancorada em princípios humanistas e no desenvolvimento integral dos alunos. Ao longo de sua trajetória, a fundação se consolidou como uma das referências educacionais em Mato Grosso do Sul, unindo tradição, inovação e compromisso social.



Atualmente, a FUNLEC mantém cinco unidades escolares: os colégios Oswaldo Tognini, Raul Sans de Matos e Professor Lourival M. Fagundes, em Campo Grande; Honorato Jacques, em Bonito; e Hermesindo Alonso Gonzalez, em Três Lagoas. Com atuação que vai da Educação Infantil ao Ensino Médio, a instituição investe constantemente em qualificação profissional, atualização pedagógica, infraestrutura e cultura de gestão responsável.



A nova gestão também planeja expandir e acrescentar novas unidades da FUNLEC em outras regiões do estado, com projetos em andamento para a implantação de escolas nas cidades de Dourados e Aquidauana, reforçando o compromisso institucional com o acesso à educação de excelência em todo o Mato Grosso do Sul.



A inauguração da nova sede, portanto, é mais do que uma conquista administrativa — é a expressão de um projeto educacional que segue crescendo, inovando e impactando vidas por meio do conhecimento.

