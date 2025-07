FUNLEC mostra força no esporte com medalhas e destaque nos Jogos Escolares de MS

Foi concluído neste domingo (27) o primeiro bloco de modalidades dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 12 a 14 anos. A competição, que reuniu estudantes-atletas de dezenas de municípios do estado, é promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Representando a Fundação Lowtons de Educação e Cultura (FUNLEC), quatro alunos participaram da competição e somaram 12 medalhas nas modalidades em que disputaram — um resultado expressivo que demonstra o comprometimento da instituição com a formação esportiva desde cedo.

Mais do que vitórias, o campeonato foi marcado por momentos de superação, esforço coletivo e emoção, refletindo o verdadeiro espírito do esporte escolar.

Além das conquistas individuais, o município de Campo Grande ficou em 1º lugar na categoria 12 a 14 anos masculino, coroando o desempenho da delegação na etapa.

O desempenho dos alunos também reflete o compromisso da FUNLEC com a formação integral, que vai além da sala de aula. Por meio de treinos no contraturno e acompanhamento técnico gratuito, a instituição promove o acesso ao esporte escolar como ferramenta de desenvolvimento físico, emocional e social, cultivando valores como disciplina, cooperação e resiliência.

A FUNLEC segue firme em seu propósito de formar jovens preparados para os desafios do mundo, dentro e fora das salas de aula — e as conquistas nos Jogos Escolares da Juventude são mais uma prova de que educação e esporte caminham lado a lado na construção de futuros promissores.

