Menu
Menu Busca quinta, 14 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Post Patrocinado

Lançamento do TAJ Condomínio Resort marca noite histórica em Campo Grande com Churrasco On Fire

Evento realizado pela Incorpore One, contou com show de mais de 3 horas de Fernando & Sorocaba, além de com estações de cortes nobres e chefs premiados

14 agosto 2025 - 14h00    atualizado em 14/08/2025 às 14h25

A noite de 13 de agosto foi especial para Campo Grande. A Incorpore One realizou o lançamento oficial do TAJ Condomínio Resort em um evento que uniu inovação, gastronomia e entretenimento em grande estilo. O Terra Nova Eventos se transformou em cenário de uma celebração imersiva, que encantou clientes, corretores e convidados.

O destaque da noite foi o show da consagrada dupla Fernando & Sorocaba, que levou energia e emoção ao palco por mais de três horas. O evento teve a chancela do Churrasco On Fire, o maior festival de churrasco e música do Brasil, que fez sua estreia na capital com uma superprodução.

Uma verdadeira experiência gourmet foi proporcionada aos convidados, com estações de cortes nobres, chefs premiados e ambientação de alto padrão. Um dos pontos mais comentados foi a impressionante carreta de 22 metros do Churrasco On Fire — equipada com pit smokers, grelhas, varal de defumação e um enorme fogo de chão giratório, capaz de assar dezenas de costelas ao mesmo tempo.

A estrutura montada incluiu palco em “T”, painéis de LED e um projeto cenográfico exclusivo, que garantiram um espetáculo visual à altura do conceito TAJ.

TAJ: mais que um condomínio, um estilo de vida

Com arquitetura contemporânea inspirada em Dubai, o TAJ Condomínio Resort traz para Campo Grande uma proposta ousada e sofisticada: viver em um resort particular, com conforto e exclusividade todos os dias.

Distribuído em três pavimentos, o empreendimento conta com piscina com borda infinita e bar molhado, steak house com fogo de chão, rooftop com vista privilegiada, boliche, cinema, academia, spa completo, wine bar, tratoria, empório com padaria, brinquedoteca, coworking, beauty care, pet place e quadras de beach tennis, padel e tênis.

Cada espaço foi pensado para criar experiências completas, que vão além da moradia — proporcionando bem-estar, lazer e convivência com alto padrão de qualidade.

Com o TAJ, a Incorpore One eleva o mercado imobiliário de Campo Grande a um novo patamar, entregando um projeto que traduz sofisticação, inovação e qualidade de vida.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

FUNLEC: 43 anos formando campeões dentro e fora da sala de aula
Post Patrocinado
FUNLEC: 43 anos formando campeões dentro e fora da sala de aula
FUNLEC mostra força no esporte com medalhas e destaque nos Jogos Escolares de MS
Post Patrocinado
FUNLEC mostra força no esporte com medalhas e destaque nos Jogos Escolares de MS
Com orgulho, FUNLEC celebra ex-aluna que conquistou espaço no futsal italiano
Post Patrocinado
Com orgulho, FUNLEC celebra ex-aluna que conquistou espaço no futsal italiano
Aproveite as Oportunidades: Capacite-se com o Senai
Post Patrocinado
Aproveite as Oportunidades: Capacite-se com o Senai
A cerimônia reuniu dirigentes, conselheiros, colaboradores e convidados
Post Patrocinado
FUNLEC inaugura nova sede administrativa e inicia novo ciclo na unidade Oswaldo Tognini em CG

Mais Lidas

Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Rapaz esfaqueia quatro vezes padrasto após receber tapa no rosto no Los Angeles
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Polícia
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar