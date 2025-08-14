Lançamento do TAJ Condomínio Resort marca noite histórica em Campo Grande com Churrasco On Fire

A noite de 13 de agosto foi especial para Campo Grande. A Incorpore One realizou o lançamento oficial do TAJ Condomínio Resort em um evento que uniu inovação, gastronomia e entretenimento em grande estilo. O Terra Nova Eventos se transformou em cenário de uma celebração imersiva, que encantou clientes, corretores e convidados.

O destaque da noite foi o show da consagrada dupla Fernando & Sorocaba, que levou energia e emoção ao palco por mais de três horas. O evento teve a chancela do Churrasco On Fire, o maior festival de churrasco e música do Brasil, que fez sua estreia na capital com uma superprodução.

Uma verdadeira experiência gourmet foi proporcionada aos convidados, com estações de cortes nobres, chefs premiados e ambientação de alto padrão. Um dos pontos mais comentados foi a impressionante carreta de 22 metros do Churrasco On Fire — equipada com pit smokers, grelhas, varal de defumação e um enorme fogo de chão giratório, capaz de assar dezenas de costelas ao mesmo tempo.

A estrutura montada incluiu palco em “T”, painéis de LED e um projeto cenográfico exclusivo, que garantiram um espetáculo visual à altura do conceito TAJ.

TAJ: mais que um condomínio, um estilo de vida

Com arquitetura contemporânea inspirada em Dubai, o TAJ Condomínio Resort traz para Campo Grande uma proposta ousada e sofisticada: viver em um resort particular, com conforto e exclusividade todos os dias.

Distribuído em três pavimentos, o empreendimento conta com piscina com borda infinita e bar molhado, steak house com fogo de chão, rooftop com vista privilegiada, boliche, cinema, academia, spa completo, wine bar, tratoria, empório com padaria, brinquedoteca, coworking, beauty care, pet place e quadras de beach tennis, padel e tênis.

Cada espaço foi pensado para criar experiências completas, que vão além da moradia — proporcionando bem-estar, lazer e convivência com alto padrão de qualidade.

Com o TAJ, a Incorpore One eleva o mercado imobiliário de Campo Grande a um novo patamar, entregando um projeto que traduz sofisticação, inovação e qualidade de vida.

