Momentum redefine o skyline de Campo Grande com sofisticação e sustentabilidade

Na noite desta terça-feira (4), a Plaenge celebrou a entrega do Momentum, um empreendimento que traduz o encontro entre arquitetura moderna, sofisticação e sustentabilidade. Clientes e parceiros foram recebidos em um evento marcado pela elegância e toques de regionalidade, refletindo o cuidado da marca em cada detalhe.

Com vista privilegiada para o Parque das Nações Indígenas, o empreendimento localizado no bairro Royal Park apresenta uma arquitetura inédita em Campo Grande, com linhas orgânicas e movimentos inspirados na natureza.

"O Momentum é sinônimo do que mais valorizamos: o tempo. Ele representa a valorização do maior luxo de todos viver bem. Nosso objetivo não era apenas construir mais um edifício, mas criar uma verdadeira obra de arte", afirma Édison Holzmann, diretor corporativo da Plaenge.

Arquitetura que dialoga com a natureza

Assinado pelo renomado Studio Ronaldo Rezende, o Momentum revela uma linguagem arquitetônica única. Cada forma, textura e movimento traduzem a integração entre a cidade e a natureza. "Fomos levados a fazer um design orgânico. As formas do prédio se movimentam, traduzindo o entorno do parque e a vida da cidade. É um edifício esculpido, que tem alma", explica Ronaldo Rezende.

O resultado é um empreendimento que se integra à paisagem e oferece aos moradores ambientes de altíssimo padrão, em perfeita harmonia com o verde do Parque das Nações Indígenas.

O paisagismo, assinado por Tellini Ventobel, complementa essa proposta com uma vegetação exuberante e funcional. "Utilizamos árvores de grande porte e espécies de folhas largas, criando um microclima agradável e natural. O Momentum é um verdadeiro oásis urbano", revela a arquiteta.

Nos interiores, o projeto da Bohrer Arquitetos valoriza o conforto, a sofisticação e a experiência sensorial. "Trabalhamos madeira, luz e textura para criar ambientes acolhedores e elegantes. Cada espaço foi pensado para refletir o estilo atemporal da Plaenge, com mobiliário e acabamentos que remetem à sofisticação internacional", destaca Luiza Bohrer.

Dos acessos aos apartamentos, tudo foi projetado para oferecer beleza, funcionalidade e bem-estar, traduzindo o conceito de viver com estilo e conforto.

Compromisso com a sustentabilidade

Mais do que um ícone arquitetônico, o Momentum é também referência em responsabilidade ambiental. Em 2021, o empreendimento recebeu o Certificado EDGE, que reconhece construções com alto desempenho em eficiência energética, hídrica e de materiais.

"O Momentum redefine os padrões de luxo e sustentabilidade. É um marco para Campo Grande e reforça o compromisso da Plaenge com o futuro da cidade", afirma Valéria Gabas, diretora de Unidade de Negócio da Plaenge em Campo Grande.

Com essa certificação, o Momentum comprova que sofisticação e consciência ambiental podem e devem caminhar juntas, reduzindo impactos e promovendo qualidade de vida.

Sobre a Plaenge

Com 55 anos de história, a Plaenge é reconhecida como a maior construtora de capital fechado do Brasil, com presença em nove cidades brasileiras e três no Chile.

Ao longo de sua trajetória, já entregou mais de 500 empreendimentos e conquistou a confiança de mais de 120 mil clientes, consolidando uma reputação construída sobre solidez, inovação e excelência.

Com 80 canteiros de obras ativos simultaneamente, a Plaenge segue transformando cidades e vidas projetando o futuro com responsabilidade, elegância e visão.

