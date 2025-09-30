Vem aí: 3ª edição do EmpreendeFest conecta ideias, negócios e futuro

O festival de empreendedorismo que conquistou espaço no calendário de Mato Grosso do Sul está de volta. Nos dias 1º e 2 de outubro, o EmpreendeFest 2025, iniciativa do Sebrae/MS, chega à terceira edição no Bosque Expo, em Campo Grande. Serão dois dias gratuitos de aprendizado, inspiração e conexões que movimentam a economia local e fortalecem os pequenos negócios. A programação completa será divulgada em breve, mas os interessados já podem garantir presença no site: empreendefest.com.br.

Mais do que um evento, o EmpreendeFest se consolidou como uma experiência que movimenta a economia do Estado e dá visibilidade aos pequenos negócios. A escolha de outubro não é por acaso: o festival é realizado sempre nesse mês em homenagem ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa (5 de outubro).

Em 2025, o festival traz o tema "Se tá aqui, tá no futuro!", reforçando que quem participa está conectado às tendências que já estão moldando o mercado e o comportamento do consumidor. No evento, o público terá acesso a palestras com grandes nomes, workshops práticos, espaços de conexão e expositores que representam a diversidade do empreendedorismo sul-mato-grossense.

"Ver o EmpreendeFest crescer e se consolidar como um movimento que fortalece os pequenos negócios é motivo de orgulho. Esse festival é uma oportunidade de mostrar o talento dos nossos empreendedores, além de abrir espaço para novas ideias. Queremos que quem participe saia inspirado de que é possível transformar sonhos em negócios reais", afirma o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Como foi a última edição

Com o mote "Para quem tá na vibe de crescer", em 2024, o EmpreendeFest mostrou sua força. Em apenas dois dias, foram 15 mil visitas ao Bosque Expo e 21 mil inscritos, números que dobraram em relação ao primeiro ano do festival. O público conferiu palestras com grandes nomes nacionais, como Fabrício Carpinejar, Giovanna Antonelli, Joel Jota e Marcos Piangers, além de humor com Bruno Romano e Jorginho Beach Tennis.

A edição também reuniu mais de 100 expositores, com produtos e serviços que valorizam a cultura sul-mato-grossense, além de workshops, experiências imersivas e muito networking.

Serviço - EmpreendeFest 2025

Data: 01 e 02 de outubro

Horário: a partir das 14h

Local: Bosque Expo - Campo Grande/MS

Inscrições gratuitas e Programação: empreendefest.com.br

