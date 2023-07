JD1TV: Mulheres montam 'kit maternidade' para ajudar mães carentes na Capital

Montar o enxoval do bebê nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente para as mulheres que tem menos condições financeiras, mas você sabia que aqui em Campo Grande, existe um grupo de mulheres que se dedicam a confeccionarem peças e montarem kits maternidade para distribuírem para as futuras mamães que mais precisam?

O JD1TV foi visitar o projeto Mãezinhas do Coração para mostrar como esse projeto que começou em 2010, funciona até hoje atendendo mães de diversas regiões de Campo Grande.

Assista à reportagem completa:

