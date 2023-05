AO VIVO: Rafhael Alves fala sobre harmonização orofacial no Saúde e Bem-Estar

O Saúde e Bem-Estar com De. Plácido Menezes desta sexta-feira (5), entrevista o cirurgião dentista, Rafhael Alves Moreira, durante o Fullface Liftign Experience no Copacabana Palace no Rio de Janeiro.

Rafhael Alves é mestre em ortodontia e harmonização orofacial e falará sobre o full face, que é a técnica dos liftings não cirúrgicos. Em caso de dúvidas sobre o tema o telespectador pode participar e enviar sua pergunta pelo Facebook do JD1Notícias.com . Assista:

