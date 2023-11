JD1TV: "A gente observa muita artificialidade na harmonização facial", diz especialista

Até que ponto a harmonização orofacial pode atuar? Muita gente pensa somente no preenchimento ou botox, mas vai além disso, é preciso fazer uma preparação da pele.

Na edição desta sexta-feira (17), do Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes, o bate-papo foi com a Cirurgiã-dentista, Dra. Michele Massochin , que atua na área há 19 anos, especialista em Ortodontia e harmonização orofacial.

"A gente observa muita artificialidade na harmonização facial, as pessoas fazem preenchimento facial copiando rostos de famosos, de nariz muito fino, uma mandíbula muito marcada, e muitas vezes aquele rosto não combina com aquela pessoa", afirma Michele.

Para ela é preciso trabalhar todas as camadas da pele, fazer estímulo de colágeno para melhorar a qualidade da pele, melhorar cicatrizes, manchas e cuidar de rugas estáticas. Isso contribui para que não fique algo artificial.

Na entrevista, a especialista também mostrou alguns procedimentos antes e depois, salientando cada processo de forma individualizada, explicando como foi feito o tratamento. O melasma, por exemplo, está relacionado a inflamação do corpo e a especialista explica que para além do estético, olhar para a alimentação também é importante, pois ela tem o potencial inflamatório.

"A gente sabe que melasma não tem cura, tem que estar sempre fazendo uma manutenção, mas é interessante a pessoa perceber o que está ocasionando aquela disfunção, inflamação interna, que problema sistêmico que ela está mostrando através da pele".

