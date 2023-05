JD1TV: Aceleração dos batimentos cardíacos e "apagão" são sinais de alerta

Arritmia, exercício físico sem orientação e má alimentação são comportamentos que podem levar a graves patologias cardíacas, conforme explicou a Dra. Sandra Helena, cardiologista, ex-diretora do Hospital do Coração de MS e atual membro do corpo clínico de cardiologia da instituição.



“Antes de começar uma atividade física é necessário avaliar os níveis de pressão e receber orientação adequada para o tipo de atividade que a pessoa gostaria de fazer", iniciou a cardiologista. "Aceleração dos batimentos cardíacos e apagão são alerta para tratamento", frisou.

A Dra. lembra que os cuidados devem ser redobrados, pois hipertensão arterial é uma doença silenciosa. "Nem todas as pessoas apresentam sintomas, é um fator de risco que aumenta a probabilidade de infarto, doença do sistema cardiovascular e risco de AVC, há uma necessidade de as pessoas conhecerem seus níveis de pressão, fazer pelo menos uma aferição dessa pressão anualmente para a partir daquele nível, ser orientada em relação ao seu acompanhamento".

Atividades que demandam maior performance podem gerar riscos de arritmia, quando o coração tem que bombear mais sangue e leva a alteração no batimento, podendo causar uma morte súbita.



Alguns sinais de arritmia são: falha no coração, batimento que passa a sensação de que o coração parou e voltou a bater, ou acelera muito, ou bate mais devagar. "A pessoa pode ter sincope, a quantidade de sangue que vai para o cérebro diminui, causando a perda de consciência, apagão".



A cardiologista alerta para desconfortos repentinos no tórax e outras patologias que podem causa-lo, como tireoide, anemia, perda de sangue, alimentação inadequada e diminuição de concentração de ferro no sangue. Controle de consumo de sódio e glicose também foram temas abordados. Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também