JD1TV: Acesso à Cannabis se tornou mais rápido com chegada de laboratório na Capital

A cannabis medicinal vem ganhando destaque como uma alternativa no tratamento de diversas condições de saúde. Com a recente chegada de um laboratório especializado em Campo Grande, o acesso a esses medicamentos tem se tornado mais rápido e seguro para os pacientes. E para falar sobre o tema, o Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (7) recebeu a dentista Michely Satorres.

A PhilLab, uma marca que oferecerá controle de qualidade aprimorado e agilidade na entrega, promete reduzir significativamente o tempo de espera para os pacientes que necessitam do tratamento.

Essa inovação beneficia tanto os médicos quanto os pacientes, proporcionando mais comodidade e eficiência no processo de prescrição e recebimento do medicamento.

De acordo com a Michely, especialista em cannabis medicinal, a cannabis tem se mostrado eficaz no tratamento de uma variedade de patologias. Entre os principais benefícios, estão o controle da ansiedade, a regulação do sono e a melhora no comportamento de pessoas com autismo.

"O uso da cannabis tem proporcionado mudanças significativas, principalmente em crianças autistas, reduzindo a agressividade e tornando-as mais sociáveis", afirmou. Esse tratamento também tem mostrado resultados positivos em casos de hiperatividade e distúrbios neurológicos, como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

A doutora também destacou que a cannabis tem sido uma opção importante para pacientes com dores crônicas, como fibromialgia e problemas ortopédicos, especialmente aqueles que não podem se submeter a cirurgias.

