JD1TV - Câncer colorretal: especialistas alertam para relação com consumo de carne processada

Em entrevista ao Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (1º), o médico gastroenterologista e endoscopista Justiniano Vavas fez um importante alerta sobre o aumento da incidência de câncer colorretal no Brasil.

O especialista, que também preside a Associação Médica de Endoscopia e é membro da Associação Brasileira de Gastroenterologia, destacou a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do papel dos hábitos alimentares no desenvolvimento da doença.

Segundo o Dr. Justiniano, o câncer colorretal é hoje a segunda maior causa de câncer entre homens e mulheres no Brasil, sendo também a segunda maior causa de mortes por câncer em homens e a terceira entre mulheres.

“Entre 2010 e 2019, cerca de 162 mil brasileiros morreram em decorrência do câncer colorretal. É um número alarmante que exige atenção e ações efetivas tanto da população quanto dos órgãos públicos”, afirmou.

Entre os fatores que explicam o aumento da incidência da doença estão o crescimento populacional, o avanço das tecnologias de diagnóstico e a maior disseminação de informações, especialmente pelas redes sociais. “Hoje, a informação chega mais rápido ao público, o que aumenta a procura por exames preventivos”, destacou o médico.

Um ponto central da conversa foi a relação entre a alimentação e o risco de desenvolver câncer colorretal. Segundo Dr. Justiniano, o consumo excessivo de carnes processadas, como salsichas, presuntos e embutidos em geral, aumenta significativamente o risco da doença.

“A cada 50 gramas de carne processada consumida por dia, o risco de câncer colorretal aumenta em 18%”, alertou.

