JD1TV - "Casados, mas separados": Conexão SM aborda crise nos relacionamentos

O novo episódio do Conexão SM trouxe à tona uma realidade que afeta muitos lares brasileiros: casais que vivem juntos, mas emocionalmente distantes.

Com o tema “Casados, mas separados”, o programa mergulhou nos desafios contemporâneos dos relacionamentos afetivos e nos sinais silenciosos de desconexão entre os parceiros.

Segundo a psiquiatra Silmara Medeiros, o tema surgiu da observação frequente de casais que, embora dividam o mesmo teto, não compartilham mais intimidade, diálogo ou propósito em comum. “Eles estão numa mesma casa, mas não têm um lar. Estão juntos, mas não estão conectados”, afirmou.

O episódio também apresentou dados sobre as principais causas de conflitos nos relacionamentos, com base em estudos da área de psicologia e terapia de casal:

Problemas financeiros lideram o ranking, representando 69% das queixas. Para Silmara, o dinheiro vai além da questão material e revela aspectos emocionais como controle, insegurança e poder.

Divisão de tarefas e responsabilidades domésticas, apontada por 61% dos casais, ocupa o segundo lugar entre os fatores de desgaste. A sobrecarga, principalmente das mulheres, e a falta de equilíbrio nas funções familiares são motivos recorrentes de tensão.

Em terceiro lugar, com 59%, está a falta de comunicação, que, embora pareça um problema secundário, é frequentemente a raiz dos demais conflitos. A ausência de diálogo claro e empático compromete o entendimento mútuo e o fortalecimento dos laços afetivos.

Assista:

