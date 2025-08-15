Menu
JD1TV: Clínica multidisciplinar aposta em alinhadores digitais para ortodontia em todas as idades

Tecnologia digital permite tratamentos ortodônticos estéticos e precisos sem aparelho fixo

15 agosto 2025 - 17h30

O Instituto Rotta, clínica odontológica de São Paulo, tem se destacado pela aplicação de tecnologias digitais na ortodontia, oferecendo soluções inovadoras para pacientes que buscam tratamentos estéticos e funcionais sem recorrer a aparelhos fixos tradicionais.

Em entrevista ao programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (15), o presidente do instituto, Dr. Luiz Orbolato Rotta, e seu filho André Rotta, reabilitador, explicaram como os avanços digitais têm transformado a prática ortodôntica.

Segundo eles, o uso de alinhadores transparentes — muitas vezes chamados de “aparelhos de plástico” — permite movimentações dentárias precisas e planejadas, com conforto e estética, inclusive para pacientes acima de 40 anos.

A clínica utiliza imagens 3D e plataformas digitais para avaliar detalhadamente a boca do paciente, criar planos de tratamento personalizados e prever os resultados antes mesmo do início do processo.

