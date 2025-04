JD1TV: Comportamento dos filhos pode refletir traumas dos pais, diz especialista

No Conexão SM desta quarta-feira (23), a psiquiatra Silmara Medeiros fez uma reflexão sobre a importância do autoconhecimento dos pais no desenvolvimento de relações saudáveis com os filhos.

Segundo ela, a chegada das crianças à vida dos adultos escancara desafios emocionais e comportamentais que muitas vezes estavam adormecidos.

“Eles são o nosso maior presente, mas também o nosso maior espelho”, afirmou, destacando que os filhos revelam, com clareza, as sombras e limitações dos pais.

De acordo com a especialista, comportamentos como birras, dificuldades escolares ou agressividade podem estar diretamente ligados a vivências mal resolvidas da infância dos próprios responsáveis.

A psiquiatra compartilhou experiências de sua atuação clínica com pais angustiados por não saberem como lidar com determinadas atitudes dos filhos. “Quando começávamos a investigar, víamos que os comportamentos das crianças refletiam as dores e traumas dos pais, inclusive em faixas etárias semelhantes”, contou.

Silmara ressaltou que, muitas vezes, os pais tentam resolver os sintomas das crianças com medicações ou métodos paliativos, mas que a verdadeira mudança ocorre quando se busca a causa do problema. “É preciso disposição para olhar para dentro, encarar as próprias dores e buscar o autoconhecimento”, aconselhou.

Assista:

