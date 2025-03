JD1TV: ConexÃ£o SM debate os desafios da comunicaÃ§Ã£o nos relacionamentos

No episódio do Conexão SM desta quarta-feira (5), o programa trouxe uma reflexão importante sobre um dos principais desafios enfrentados pelos casais: a comunicação.

A psiquiatra Silmara Medeiros, em conversa com Sabrina Lopes Baes Figueira Ferreira, Servidora Pública, e Samuel Antônio Figueira Ferreira, que é Pecuarista, discutiu como a falta de diálogo saudável pode ser a raiz de muitos conflitos nos relacionamentos, mesmo quando há amor e carinho.

Silmara abriu o episódio abordando um tema recorrente em sua observação sobre os vínculos humanos, que, embora sejam a fonte das maiores alegrias, também são responsáveis por muitas tristezas.

Ela ressaltou que, muitas vezes, a raiz das brigas entre casais não é a falta de amor, mas sim a falta de comunicação eficaz. "Eles se amam, existe amor, até existe carinho, mas esse amor vai sendo perdido pela falta de comunicação", comentou.

Para ela, cada pessoa possui uma visão única do mundo, influenciada por sua origem, cultura e princípios, e isso se reflete na forma como cada um age e reage em um relacionamento.

No entanto, quando há disposição para aprender, entender e crescer juntos, as diferenças podem se transformar em elementos de fortalecimento para a relação. "O casal que se ama, que está disposto a começar uma vida juntos, pode caminhar lado a lado", afirmou.

Sabrina e Samuel, convidados do episódio, compartilharam suas experiências pessoais, ressaltando como o diálogo constante tem sido a chave para superar as dificuldades.

"Diálogo é sempre importante, temos que estar aprendendo como tratar melhor um ao outro, como comunicar de maneira eficaz", disse Sabrina, que celebrará 10 anos de casamento com Samuel este ano. Ela ainda enfatizou que o casal, mesmo diante das dificuldades iniciais, hoje está vivendo uma das melhores fases de sua vida a dois.

