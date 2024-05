JD1TV: Congresso de odontologia traz dentistas para falar de técnicas, prevenções e diagnósticos

A edição do Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (17) é diretamente do 1º Congresso Nacional Tatiana Salazar. O Dr. Plácido Menezes marca presença no evento que iniciou hoje e encerra amanhã (18).

Ele aproveitou a ocasião para falar com alguns palestrantes da "nata nacional e internacional da odontologia".

O congresso aborda o dia a dia dos consultórios, na visão clínica e científica; diagnósticos precoces; prevenções; execução de técnicas minimamente invasivas; e ainda, a relação do sono com a odontologia.

O objetivo do congresso é agregar conhecimento e experiência para o grupo participante.

Assista:

