JD1TV: Crianças com câncer recebem apoio do AACC na Capital

Crianças diagnosticadas com câncer no Mato Grosso do Sul encontram tratamento oncológico em Campo Grande. Um dos hospitais que tem um centro de tratamento para esses casos, é o Hospital Regional.

O CETOHI (Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil), está localizado no 8º andar do hospital, e encaminha crianças do interior do estado para se hospedarem no AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer).

Mateus Rodrigues Miguel, de 10 anos, conta que foi diagnosticado com câncer em meados de 2023 e que não tem medo de morrer. "Pensei que ficaria careca. Eu sempre quis ficar careca", revelou.

