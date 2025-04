JD1TV: Envelhecimento saudável começa na infância, defende homeopata

Na edição do Conexão SM desta quarta-feira (16), o tema central foi o envelhecimento saudável e a importância de se promover qualidade de vida desde a infância.

O convidado da vez foi Luiz Darcy Gonçalves Siqueira, que é homeopata e pediatra, que também é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Homeopatia por dois mandatos.

Durante a entrevista, o médico destacou a importância de um olhar integrativo sobre o processo de adoecimento humano, defendendo que a verdadeira saúde começa com a prevenção e com o equilíbrio emocional. Segundo ele, uma infância bem cuidada é a base para um envelhecimento saudável.

A homeopatia, de acordo com o especialista, atua a partir do princípio do "semelhante que cura o semelhante", utilizando medicamentos preparados a partir de substâncias que, em doses mínimas, provocam sintomas semelhantes aos da doença a ser tratada, despertando no organismo uma resposta de autorregulação.

Por fim, o homeopata criticou o modelo atual de tratamento convencional, muitas vezes voltado apenas para conter sintomas. "A medicina moderna trata quando já há diagnóstico estabelecido. A proposta integrativa é descobrir a origem antes disso, ouvir o paciente de verdade, acolher sua história e tratar suas raízes."

Assista:

