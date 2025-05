JD1TV - Especialista alerta: harmonização orofacial exige cuidado com produtos e profissionais

Em meio à popularização da harmonização orofacial, cresce também a preocupação com a qualidade dos produtos utilizados e a formação dos profissionais que realizam os procedimentos.

Em entrevista ao Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (9), o cirurgião-dentista Ulysses Penaforte, gerente comercial da Belimed, falou sobre os riscos da utilização de insumos de baixa procedência e destacou a importância da escolha consciente por parte dos pacientes.

“Hoje vemos uma verdadeira enxurrada de profissionais oferecendo preenchedores e toxina botulínica, mas muitos pacientes não sabem qual produto será usado neles”, alertou Dr. Ulysses.

Ele lembrou que clínicas estão sendo fiscalizadas pela vigilância sanitária após intercorrências graves, muitas vezes causadas por produtos sem registro ou mal armazenados.

Ulysses reforçou o alerta: “Nem sempre o menor preço é o melhor preço. Trabalhamos com produtos homologados pela Anvisa, com nota fiscal e marcas reconhecidas no mercado. Tudo isso garante segurança tanto para o profissional quanto para o paciente”.

Outro ponto destacado é a diferença entre os tipos de preenchedores. “Cada região do rosto demanda uma reticulação específica do ácido hialurônico. Para o lábio, por exemplo, utilizamos produtos de baixa a média reticulação. Já para áreas como mento e malar, é necessário um preenchedor de alta reticulação”, explicou.

