JD1TV: Especialista aponta relação direta entre bem-estar e sucesso nas vendas

Você quer vender mais, faturar mais, crescer na carreira? Antes de buscar cursos e estratégias de alta performance, é preciso fazer uma pergunta fundamental: como está sua saúde?

Esse foi o ponto central do programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (27).

O convidado da vez foi o professor mentor especialista em vendas Julio Cesar Henrique. Durante o programa, ele abordou o que chama de pilar invisível das vendas, a saúde física e mental.

“Muitos profissionais procuram treinamento para vender mais, mas esquecem que, se o pilar da saúde estiver em colapso, o curso pode até piorar a situação”, alertou.

Segundo ele, o problema não está na técnica em si, mas na ausência de uma estrutura emocional e energética para aplicá-la corretamente.

Um dos pontos discutidos foi o impacto de posturas corporais na autoconfiança e no desempenho profissional. “A forma como você se posiciona, se senta, caminha, tudo isso informa sua mente sobre quem você é”, explicou.

