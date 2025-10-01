Menu
JD1TV: Especialista destaca importância do autoconhecimento para qualidade de vida

Maria Auxiliadora Marques explica que filtros inconscientes moldam pensamentos e desejos

01 outubro 2025 - 18h22Carla Andréa
O episódio desta quarta-feira (1º) do Conexão SM, trouxe uma conversa aprofundada sobre saúde mental, autoconhecimento e relacionamentos.

A entrevistada foi a psicóloga, psicanalista e professora Maria Auxiliadora Marques. A especialista destacou a crescente busca das pessoas por qualidade de vida e ressaltou que o autoconhecimento é um caminho essencial para alcançá-la.

“Muitas vezes as pessoas nem sabem o que procuram e acabam ficando paralisadas. Refletir sobre si é fundamental para viver melhor”, explicou.

Entre os temas abordados esteve a ideia de que não existe exatidão quando se trata de sentimentos e vínculos. “Tudo na vida depende do vértice pelo qual se olha. Em relacionamentos, sobretudo, não há certo ou errado absoluto, mas diferentes perspectivas”, afirmou.

A psicanalista também falou sobre o funcionamento da mente, explicando que ela pode “mentir para o outro, mas não para si mesma”.

Segundo ela, todos possuem filtros inconscientes que determinam quais desejos e pensamentos chegam à consciência. “O autoconhecimento vem, muitas vezes, do impacto que causamos no outro. Sem o vínculo, não conseguimos emanar nossa personalidade”, acrescentou.

Assista:

 

