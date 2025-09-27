Menu
JD1TV: Especialista orienta pais sobre fatores que moldam a personalidade infantil; assista

Ambiente familiar organizado é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança

27 setembro 2025 - 09h10Carla Andréa

A formação da personalidade é um processo que começa muito antes do que muitos pais imaginam e depende diretamente da interação entre aspectos inatos e adquiridos ao longo da infância.

Esse foi o tema debatido pela psicanalista e professora Maria Auxiliadora Marques em entrevista ao Conexão SM.

Segundo a especialista, a estrutura da personalidade começa a ser definida até os seis anos de idade, embora mudanças importantes continuem acontecendo ao longo da adolescência e da vida adulta.

"Até os três anos já temos uma organização interna baseada em fatores genéticos e ambientais. O adquirido estimula o desenvolvimento daquilo que é inato, e é nessa junção que a criança constrói sua base de personalidade", explicou.

Maria Auxiliadora ressaltou que o ambiente exerce papel fundamental nesse processo. Para exemplificar, citou o caso de uma criança de dois anos que não falava.

"Se ninguém fala com ela, se não há estímulo, essa criança pode não desenvolver o potencial da fala. O mesmo vale para andar ou para outras habilidades. O ambiente precisa demandar e permitir esse desenvolvimento", disse.

A especialista reforçou que pais atentos e um ambiente estruturado, com higiene, alimentação adequada, cuidados básicos e estímulo à educação, são determinantes para o desenvolvimento saudável.

Por outro lado, quando os responsáveis deixam de oferecer o que a criança realmente precisa ou criam excessos, o crescimento pode ocorrer de forma desajustada.

Assista:

 

