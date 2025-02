JD1TV: Especialistas alertam para aumento de diagnósticos equivocados de TDAH

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) tem sido cada vez mais diagnosticado na população, especialmente entre crianças e adolescentes. A estimativa é que entre 5% e 8% das pessoas tenham esse transtorno, que pode se manifestar na forma de déficit de atenção, hiperatividade ou ambos combinados.

No Conexão SM desta quarta-feira (19), a psiquiatra Silmara Medeiros e a neurologista Andréa Weimann alertaram para o risco de diagnósticos equivocados e do uso excessivo de medicações.

Durante o programa, as especialistas discutiram o tema, destacando a importância de um diagnóstico preciso e da atuação de uma equipe multiprofissional. "Muitas crianças e adolescentes que apresentam transtornos ansiosos acabam sendo diagnosticados erroneamente com TDAH", explicou Silmara.

Outro ponto levantado foi a crescente automedicação. "Temos observado pessoas chegando ao consultório já com um suposto diagnóstico baseado em pesquisas na internet e buscando remédios sem a devida orientação médica", disse Andréa.

Embora existam tratamentos medicamentosos eficazes, o uso indevido pode trazer consequências negativas. "Nem todo paciente precisa de remédio. Em muitos casos, uma abordagem terapêutica é suficiente para melhorar a qualidade de vida", completou.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também