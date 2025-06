JD1TV: Especialistas destacam relação direta entre saúde mental e doenças cardiovasculares

Durante o Conexão SM desta quarta-feira (18), comandado pela psiquiatra Silmara Medeiros, foi falado sobre a conexão entre a saúde mental e as doenças cardiovasculares pelas cardiologistas Dra. Amanda Benfatti e Dra. Annelise Achucarro.

As médicas reforçaram a importância de um olhar mais amplo e integrado sobre o paciente, destacando que o cuidado com o coração vai muito além de exames e medicamentos: envolve também o estado emocional e psicológico do indivíduo.

"Corpo, mente e espiritualidade precisam andar juntos", afirmou Silmara. Segundo as especialistas, a relação entre saúde mental e o sistema cardiovascular é profunda e bidirecional: tanto transtornos mentais podem desencadear ou agravar doenças cardíacas, quanto eventos cardiovasculares podem levar ao desenvolvimento de quadros como ansiedade, depressão e estresse.

A cardiologista Drª Amanda destacou que pacientes com depressão e ansiedade têm maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como infarto e hipertensão.

Ao mesmo tempo, pessoas que já passaram por eventos cardíacos graves, como um infarto, apresentam frequentemente dificuldades emocionais e baixa adesão ao tratamento. "Muitos pacientes entram em um processo de luto pela condição adquirida. Isso impacta diretamente a continuidade e a eficácia do tratamento", explicou.

