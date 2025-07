JD1TV: Especialistas discutem aumento de alergias em crianças e ligação com saúde mental

No mais recente episódio do Conexão SM, a psiquiatra Silmara Medeiros recebeu o pediatra, alergista e imunologista Dr. Adolfo Adami, pediatra e alergista, para uma conversa esclarecedora sobre a conexão entre saúde mental e alergias, especialmente durante a infância.

Referência em sua área, Dr. Adolfo abordou as chamadas "marchas atópicas", uma sequência comum de manifestações alérgicas que começam nos primeiros meses de vida.

“A alergia alimentar e a dermatite atópica costumam ser as primeiras a aparecer, geralmente nos dois primeiros anos de vida. Depois, é comum essas crianças desenvolverem rinite e asma”, explicou.

Durante a conversa, os especialistas alertaram para o crescimento significativo na incidência de alergias alimentares, especialmente em países mais urbanizados.

“Estamos observando um aumento global. Não só na quantidade de casos, mas também na gravidade das reações, como a anafilaxia, que é uma emergência médica e pode ser fatal se não for tratada rapidamente”, pontuou o médico.

Silmara reforçou que o impacto emocional desses quadros não pode ser ignorado. “Na psiquiatria, vemos muitas queixas relacionadas a intolerâncias alimentares e sintomas ansiosos ou depressivos associados. A saúde mental e o sistema imunológico estão intimamente conectados”, destacou.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também