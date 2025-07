JD1TV: Estresse e maus hábitos aumentam risco de doenças do coração, alertam especialistas

O mais recente episódio do Conexão SM trouxe à tona uma discussão essencial: a influência da saúde mental na saúde cardiovascular.

O programa, apresentado pela psiquiatra Silmara Medeiros, recebeu as cardiologistas Annelise Achucarro e Amanda Benfatti para conversar sobre como o estilo de vida moderno tem impactado negativamente o coração das pessoas.

Durante o bate-papo, as especialistas explicaram que, embora a hipertensão arterial seja a doença mais comum na cardiologia e frequentemente associada a fatores genéticos, o estresse, a má alimentação, o sedentarismo e o estilo de vida em geral têm papel decisivo na evolução de doenças cardiovasculares.

“A genética é a arma, mas quem puxa o gatilho são os nossos hábitos de vida”, destacou Dr. Amanda.

As médicas alertaram para o crescimento de diagnósticos precoces, inclusive entre jovens, resultado da vida agitada, alimentação ultraprocessada, noites mal dormidas e relações interpessoais fragilizadas.

Para elas, a epigenética — área da ciência que estuda como o ambiente e o comportamento podem afetar os genes — reforça que é possível prevenir doenças, mesmo com predisposição genética, por meio de escolhas conscientes no dia a dia.

Além disso, o episódio abordou a importância de repensar o papel das medicações. Embora fundamentais em muitos casos, elas não substituem práticas como alimentação balanceada, sono de qualidade, prática regular de exercícios físicos e relações sociais saudáveis.

