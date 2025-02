JD1TV: Fisioterapeuta aponta benefícios de músculos ativos para a saúde mental

A edição do Conexão SM desta quarta-feira (26), com a psiquiatra Silmara Medeiros, recebeu a fisioterapeuta Aurora Cristiana, responsável pelo setor de pilates da Byofisio, Clínica Especializada de referência em Mato Grosso do Sul. O tema da conversa foram os benefícios dos músculos ativos para a saúde mental.

"À medida que a população adoece mentalmente, também é notório a diminuição da prática de exercícios físicos", explicou Aurora. Assista a entrevista completa:

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também